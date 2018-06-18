غارة إسرائيلية تدمر مركبة خالية شرق غزة

عبدالرحيم حسين، وكالات (القدس المحتلة، غزة)

استهدفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي أمس، مركبة فلسطيني متوقفة أمام منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، تقول قوات الاحتلال، إنه أحد زعماء مطلقي الطائرات الورقية الحارقة في إسرائيل، دون أن يسفر القصف عن خسائر بشرية. وأفادت مصادر فلسطينية، أن القصف الصاروخي الذي دمر مركبة طراز ميتسوبشي، يشكل تصعيداً في رد فعل جيش الاحتلال على الظاهرة الجديدة ممثلة بقيام الشبان الفلسطينيين بإطلاق مجموعات من الطائرات الورقية الحارقة والبالونات، في محاولة لإحراق الحقول الزراعية في إسرائيل. وأمس الأول، أصيب فلسطينيان بقصف إسرائيلي طال مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية، مبينة أن طائرة استطلاع أطلقت صاروخاً قرب شبان كانوا يحاولون إطلاق بالونات حارقة ما أدى إلى إصابة إثنين منهم. وذكرت سلطات الاحتلال، أن 15 حريقاً اندلع منذ صباح أمس في الجانب الإسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تنطلق من القطاع. وأشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن الجيش أطلق صباح أمس، النار باتجاه موقع لـ«حماس» بجحر الديك جنوب شرق القطاع.

ونددت هيئة مسيرات «العودة الفلسطينية» في غزة أمس، باستهداف إسرائيل مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وتهويل الخطر الناتج عنها.