سرقة وثائق عسكرية من مركبة قائد للقوات الخاصة بجيش الاحتلال



تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 القدس المحتلة (وكالات) أفادت وسائل إعلام عبرية أمس، أن «وثائق عسكرية» سُرقت من مركبة قائد للقوات الخاصة في الجيش الإسرائيلي أثناء جولة بالضفة الغربية. وذكرت صحيفة «معاريف» أن الحادث وقع أثناء مشاركة الضابط برتبة كولونيل، أبي بلوط، وهو قائد لواء الكوماندوز في جيش الاحتلال، أثناء جولة بالضفة الغربية مع عدد من المسؤولين العسكريين الآخرين. وترك الضابط مركبته في أحد المواقف بعد أن أخذ منها سلاحه الشخصي وجهاز الاتصالات المشفر الخاص به، لكن عند عودته اكتشف اختفاء حقيبة تحتوي على وثائق لم يتضح مدى سريتها من المركبة. وأشارت الصحيفة إلى أن الضابط أبلغ الجهات المختصة بالحادث والتحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عنه، حيث يركز المحققون على تحديد مدى سرية الوثائق. ونقلت «معاريف» عن مسؤول عسكري قوله إن مستقبل الضابط الذي تولى منصبه الحالي منذ 8 أشهر، يتوقف على مدى سرية الوثائق، موضحاً أنه إذا تبين أن الأوراق المسروقة لا تصنف كوثائق سرية فسوف يتعرض الضابط إلى حد أدنى من الإجراءات العقابية.