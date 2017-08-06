مركز طبي لمعالجة ضحايا الاغتصاب من «الدواعش»



تاريخ النشر: الأحد 06 أغسطس 2017 أربيل (وكالات) كشف مدير صحة محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق نزار عصمت، أمس عن وجود مركز طبي مخصص للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من عناصر «داعش»، والراغبات منهن في عملية ما يسمى «قحط الرحم». وذكر عصمت في مؤتمر صحفي بدهوك أمس، أن 5 يراجعن المركز حالياً، متوقعاً تصاعد العدد تدريجياً. وقال إن حكومة بغداد لم تقدم المساعدات الكافية للنازحين، وأنها في أفضل الأحوال، قد أرسلت 15% من الحاجة الفعلية للدواء والمستلزمات الطبية، وهذه النسبة لم تسد الجزء البسيط مما يحتاج إليه النازحون في المخيمات بدهوك. وشكا عصمت من قلة التخصصات في المركز الطبية للنازحين، خاصة بمجال الأمراض النفسية والعصبية، وإعادة تأهيل ضحايا العنف، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من الكوادر الطبية.