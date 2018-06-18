جولي تواصل تفقد النازحين بالعراق وتتبرع بمليوني دولار

باسل الخطيب (أربيل)

واصلت الممثلة الأميركية الشهيرة، سفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، انجلينا جولي، جولتها في العراق، حيث تفقدت أمس النازحين العراقيين في مخيم دوميز بمحافظة دهوك، واصفة الأوضاع في المخيمات بـ «صعبة جداً.. وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم». وقالت جولي في مؤتمر صحفي بمخيم دوميز الذي يضم أكثر من 30 ألف لاجئ سوري «زيارتي هذه للمخيم تعد الثالثة»، مبينة أنه «بعد مرور كل سنة، فإن أوضاع النازحين في المخيمات تزداد سوءاً». وأضافت «رأيت الدمار بشكل واضح في مدينة الموصل، والناس بحاجة إلى رعاية طبية وتعليمية وخدمات أخرى عديدة». وتابعت جولي «شاهدت بعيني عدداً من النساء ممن فقدن أزواجهن في المعارك، لجأن إلى إعمار بيوتهن بأنفسهن، كما أن لديهن أطفالاً يتامى». ودعت جولي الحكومات والمنظمات إلى مساعدة النازحين، وتأمين إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية. وأمس الأول، زارت جولي والوفد الأممي المرافق لها، الجانب الأيمن من مدينة الموصل، حيث تبرعت بمبلغ مليوني دولار من حسابها الشخصي لضحايا المدينة القديمة. وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بمشاعر العرفان والتقدير من قبل العراقيين، للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به جولي، بينما أظهرت زيارتها مدى تفاقم السخط الشعبي على الحكومة والسياسيين المنشغلين بصراعهم على السلطة، وإهمالهم إعمار المدن المحررة وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.