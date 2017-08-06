بارزاني: استفتاء كردستان لن يضر أحداً

أربيل (وكالات)

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن عملية الاستفتاء المقرر إجراؤها بالإقليم في 25 من سبتمبر المقبل، لن تشكل خطراً على أحد بل بقاء الوضع على حاله الراهن، هو الذي سيشكل خطراً كبيراً. وأبلغ بارزاني وفداً إعلامياً كويتياً الليلة قبل الماضية، بأن «الهدف من الاستفتاء هو حماية الشعب الكردي من تكرار الكوارث والمآسي في المستقبل». قال إنه «يجب على الدول المحيطة بالإقليم ألا تتخوف من الاستفتاء إذ أثبت الإقليم خلال الـ26 عاماً الماضية، بأنه عامل استقرار بالمنطقة». وأضاف أن علاقات الإقليم الاقتصادية والسياسية في المنطقة ستكون أكثر متانة بعد الاستفتاء.

وأوضح بارزاني أن الاعتراض الإيراني والتركي على إجراء الاستفتاء حول الاستقلال، يعود إلى وجود الكرد في بلدانهم، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تبد رفضها، بل قالت إن الوقت غير مناسب.