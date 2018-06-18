«حماة الوطن»: الدوحة مستمرة بالنهج العدائي

القاهرة (مواقع إخبارية)

قال مساعد رئيس حزب «حماة الوطن» اللواء محمد الغباشي، إن قطر لم تغير من نهج سياساتها العدائية على الرغم من مرور عام كامل على مقاطعتها من الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، مشيراً إلى أن تجاهل الدوحة لوساطة بعض الدول العربية كالكويت، سبب لها متاعب كبيرة سواء على المستوى الاقتصادي أو الجغرافي بعد تحويلها من شبه جزيرة إلى جزيرة على خلفية حفر قناة سلوى، كما تسبب قرار المقاطعة تراجعاً ملحوظاً في معدلات النمو وفقاً للتقارير الصادرة على الوضع الاقتصادي في الدوحة، التي تطرقت أيضاً إلى نقص واضح في احتياطي النقد الأجنبي، على خلفية عقد صفقات سلاح بمبالغ طائلة مع الولايات المتحدة، وفرنسا وبريطانيا.

وأضاف الغباشي، في تصريحات لـ«بوابة البرلمان» أن لجوء قطر إلى إيران بعد قرار مقاطعة «الرباعي»، جاء كمحاولة لإظهار الكراهية للمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن قرار التحالف مع تركيا جاء أيضاً كمحاولة لإنقاذ الأمن القطري.