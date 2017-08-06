«الحر» يستعيد تلال الشعاب ومسيطنة جنوب سوريا

جمال إبراهيم، وكالات (عواصم)
استعادت فصائل الجيش «الحر» العاملة ضمن «جيش العشائر» في الجبهة الجنوبية الخاضعة قبالة الأراضي الأردنية، منطقتي تلول الشعاب وتل مسيطنة، بينما فشل الجيش النظامي المدعوم بمليشيات إيرانية و«حزب الله» في التقدم إلى مخيمي الركبان والحدلات على الساتر الأردني. جاء ذلك بعد سيطرة قوات النظام ومليشياتها على منطقة الضبيعية وتلة الأسدية جنوب سد الزلف وبئر الرفاع ونقطة المخفر 30 وتلة الحردية وبئر الحردية شرق تل شعاب على الحدود الأردنية جنوب شرق سوريا.
من جهته، أعلن المرصد السوري الحقوقي أمس، أن أطراف العاصمة دمشق وغوطتها، شهدتا أعنف المعارك منذ بدء الهدنة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة. وأوضح المرصد في بيان أن القوات النظامية استهدفت منذ فجر أمس وحتى الظهر، حي جوبر الدمشقي بأكثر من 40 صاروخاً يعتقد أنها نوع «أرض- أرض» ما تسبب بمزيد من الدمار في الحي الواقع عند الأطراف الشرقية للعاصمة. وأضاف أن طائرات حربية نفذت نحو 15 غارة استهدفت مناطق بالحي وأطراف بلدة عين ترما بالتزامن مع اندلاع معارك هي الأعنف منذ بدء تطبيق الهدنة بالغوطة الشرقية في 22 من يوليو الماضي بين قوات النظام ومقاتلي «فيلق الرحمن».
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إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، استئناف المفاوضات في 6 محافظات سوريا بين عسكريين روس وممثلين عن المعارضة المسلحة، لتثبيت وقف إطلاق النار.
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وجاء في البيان أن عدد المدن والقرى والبلدات التي التحقت باتفاق وقف النار، لا يزال على حاله، ولم يتعد الـ2131، كما أن عدد الفصائل الملتحقة بالهدنة لم يتغير هو الآخر ولا يزال عند 228 فصيلاً.