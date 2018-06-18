ضاحي خلفان: السعودية والإمارات ستمحوان الآثار الطائفية لإيران وأذنابها

أبوظبي (الاتحاد)

وصف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تحالف الجيش القطري مع الحرس الثوري الإيراني بأنه يهدد أمن الخليج العربي والشرق الأوسط، وقال «إن تحالف قطر مع إيران يظهر حجم السذاجة في صانع السياسة القطرية دون أدنى شك في ذلك». ووجه أسئلة على حسابه في «تويتر» قائلاً «سؤال موجه فقط إلى الشعب القطري..هل تؤيد حكومتك في التحالف مع إيران والتخالف مع التحالف العربي». وأضاف «لماذا تشذ قطر عن الجماعة؟، لماذا تزود قطر الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح؟، ماذا تهدف قطر من صناعة الاضطرابات في الدول العربية؟، ما الذي يجعل قطر سياسيا الذهاب مع الريح؟، لماذا لا يزال حمد بن خليفة حاكما من خلف الكواليس؟».

وأضاف «يخسر الحوثي قيادات شابة لديه كل يوم...ولا يزال مطيعا لأوامر خامنئي بالاستمرار في تمرده على الإرادة الشعبية اليمنية التي أطاحت بالفكر الحوثي منذ قيام الثورة وإلى اليوم وحتى الغد..الشعب اليمني يدرك تماماً أن عودة الإمامة للتخلف علامة..لذلك نبذ هذه العودة إلى الماضي المؤلم». وتابع قائلاً «تمرد جماعة الحوثي على إرادة الشعب اليمني لن تجديه نفعاً..بعد هذا الوعي الذي وعاه الشعب اليمني التوهم بأن الحوثي وريث النبي في الخلافة كلام لا ينطلي على العقل اليمني أبدا.». واستطرد بقوله «هذا الهوس لدى حكومة قطر لتشويه صورة العرب أمره غريب حقا، فقناة الجزيرة لا هدف لها إلا تشويه صورة الحاكم العربي والإنسان العربي، وكأنها محطة عدو للأمة، ومؤسف جدا أن يكون بين أقطارنا حكومة كحكومة تنظيم الحمدين». وتابع ضاحي في تغريداته «سيستمر الحوثي في عناده ولن يسلم ميناء الحديدة ميناء التهريب الإيراني..إلى أن يضرب ويطرد ويقتل قادته وأفراده...أصل الغبي...غبي». وأضاف «العرب الذين يقاتلون الحوثي هم عرب الفتوحات يا حوثي..إذا كبروا ارتجت الأرض لتكبيراتهم....انتظر فهم قادمون إلى مخبئك». وتابع قائلاً «ثلاثة أعوام والمملكة العربية السعودية والإمارات يطالبان الحوثي بالتعقل وعدم التهور والاستيلاء على مؤسسات الحكومة اليمنية بقوة السلاح فأبى الغبي إلا أن يكون متهورا». وأضاف «ستقاتل يا حوثي إلى أن تعلم أن الطائفية البغيضة التي تمارسها اجتثت من جذورها في اليمن وغير اليمن»، وتابع بقوله «المملكة والإمارات ستمحوان كل أثر للطائفية التي تنتهجها إيران وأذنابها في المنطقة العربية».