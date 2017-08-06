الحكومة اليمنية تشدد على مواصلة مواجهة الانقلابيين



تاريخ النشر: الأحد 06 أغسطس 2017 عدن (وكالات) قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، إن الدولة اليمنية ستواصل مقاومتها عدوان الانقلابيين الحوثيين وقوات المخلوع حتى إنهاء الانقلاب.وأضاف ابن دغر خلال تكريمه من قِبل إدارة جامعة عدن أمس، «نحن نقاوم عدوان الحوثي وصالح على الدولة وسوف نستمر في المقاومة حتى يعود هؤلاء إلى رشدهم». وطبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن ابن دغر أشار إلى أن الحرب لن تنتهي إلا بعودة الانقلابيين لطاولة الحوار. وقال «لا يعتقدوا أن الشعب سيتراجع أو يستكين أو يقتلوا القيم العظمى التي تربينا عليها».