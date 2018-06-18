مناشدات لإنقاذ المختطفين في معتقلات الحوثيين بالحديدة

صنعاء (د ب أ)

ناشدت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، الأمم المتحدة، العمل على إنقاذ حياة المئات من المختطفين والمختفين قسرياً، في سجون ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية في مدينة الحديدة.

وقالت الرابطة في بيان، إنه «في ظل الوضع الأمني والعسكري المتدهور خلال اليومين الماضيين، فإن أمهات المختطفين بمحافظة الحديدة يناشدن الجميع وأصحاب الضمائر الحية إنقاذ المئات من المختطفين والمختفين قسراً المحتجزين في سجن القلعة القريب من الساحل، وسجن حنيش وسجن البحث الجنائي القريبين من أماكن تتعرض للقصف». وأضاف البيان أن «العشرات من السجون السرية التي تبتلع أبناءنا أحياءً وتعيدهم إلينا أمواتاً أو مفقودين لا نعلم شيئاً عن سلامتهم». وتابع البيان قائلاً «إننا وأمام هذا الوضع الأمني والعسكري الخطير في الحديدة، ندعو الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي، مارتن غريفيث، العمل لإنقاذ وحماية أبنائنا المختطفين والمختفين قسراً». وطالب البيان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الوفاء بالتزاماتها الإنسانية بالضغط لإطلاق سراح المختطفين والمختفين قسراً دون قيد أو شرط، وضمان سلامتهم.

ووجهت الرابطة نداء إلى الصليب الأحمر للتواجد بالحديدة، إلى جانب المدنيين وحقوق المختطفين والمختفين قسراً، والعمل مع جميع الأطراف لإجلاء المختطفين والمختفين قسراً إلى مناطق آمنة، وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية. وحمل البيان ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين والمختفين قسراً في مناطق خطرة جداً، والذين تم حرمانهم من أبسط الحقوق للنجاة بحياتهم رغم الاشتباكات العنيفة القريبة.