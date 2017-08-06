185 انتهاكاً للانقلابيين خلال شهر في المحويت



تاريخ النشر: الأحد 06 أغسطس 2017 عدن (الاتحاد) رصد تقرير حقوقي ارتكاب الميليشيات الانقلابية 185 انتهاكا بحق المدنيين في محافظة المحويت، خلال شهر يوليو المنصرم. وأشار التقرير إلى أن المحافظة شهدت 4 جرائم قتل، ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، إضافة 21 حالة اعتقال و11 حالة إخفاء قسري. وأوضح التقرير أن الميليشيات اقتحمت خلال الشهر الماضي قريتين وداهمت عشرات المنازل، وشردت أسرا من مناطقها في ظل الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تمارسها بحق الأهالي في المحافظة. وكشف التقرير استمرار المليشيا في تجنيد الأطفال إجبارياً والزج بهم إلى جبهات القتال. ووثق عددا من الحالات خلال يوليو الماضي، إلى جانب استحداث 4 مواقع وثكنات عسكرية في أنحاء متفرقة من المحويت. وجاء في التقرير، استمرار احتلال المليشيات 39 منشأة حكومية وخاصة وتحويل 12 منشأه إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، واستخدام 15 مدرسة لنشر الفكر الطائفي، وإغلاق دور ومدارس تحفيظ القرآن والتي بلغت 17 مدرسة. كما رصد استمرار المليشيا ابتزاز وجباية أموال المواطنين والتجار بقوة السلاح والضغط والتهديد، ونهب المعونات الغذائية المقدمة من المنظمات الإغاثية وبيعها في السوق السوداء.