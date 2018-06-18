«الهلال» تدخل البهجة إلى قلوب الأطفال المرضى بالمكلا

أبين (وام)

زار وفد من «الهلال الأحمر» الإماراتية أمس، مركز الأورام السرطانية في مستشفى «ابن سيناء» في مديرية المكلا تفقد خلالها أحوال المرضى في إطار الحرص على إدخال السرور عليهم وتخفيف أوجاعهم ومعاناتهم في عيد الفطر السعيد. وقدم الوفد خلال الزيارة التي شملت جميع أقسام المستشفى، الهدايا العينية للأطفال الذين لم تتسن لهم فرصة قضاء هذه المناسبة مع عائلاتهم مساهمة في رسم الابتسامة على وجوههم ومقاسمتهم فرحة العيد.

وفي مديرية تريم، قدم وفد «الهلال الأحمر» الإماراتية الهدايا والألعاب للأطفال في الحدائق والمنتزهات لمشاركتهم فرحة عيد الفطر السعيد وتخفيف معاناتهم وإدخال السرور عليهم في هذه المناسبة. وأكد أحمد النيادي رئيس فريق «الهيئة» في حضرموت أهمية الزيارة خاصة أنها تحمل في طياتها الابتسامة والأمل للمرضى في يوم العيد والأطفال في الحدائق والمتنزهات، منوهاً بالحماسة التي أظهرها أعضاء الفريق خلال الزيارة والتي انعكست في حرصهم على إدخال الفرحة والبسمة على المحتاجين والمرضى وذويهم. من جهتهم، أعرب المرضى وذووهم عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة وشعبها الشقيق على وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني ودعمه وتلمس احتياجاتهم.

وفي السياق، نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي رحلة ترفيهية على كورنيش الشهيد سالمين بمديرية زنجبار في محافظة أبين لمئات الأطفال الأيتام، وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم في عيد الفطر السعيد. ووزع الفريق التطوعي التابع للهيئة في محافظة أبين الهدايا على الأطفال الذين مارسوا مختلف الألعاب وقضوا أجمل الأوقات خلال الرحلة التي تأتي في إطار الحرص على إدخال السرور عليهم وتخفيف أوجاعهم ومعاناتهم في هذه المناسبة. وأعرب خالد هيثم منسق المنظمات المحلية والدولية في المحافظة عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وذراعها الإنساني في اليمن هيئة الهلال الأحمر، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها والدعم السخي المقدم لأبناء اليمن الذي ينم عن عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جهتهم، عبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لـ«الهلال الأحمر» الإماراتية على هذه اللفتة الكريمة التي مكنت الأطفال من عيش أجواء الفرحة في العيد.