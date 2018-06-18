«الهلال» تبدأ توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق المحررة بالحديدة

الحديدة (وام)
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس الأول، توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة على أهالي المناطق المحررة في الحديدة. وجاء توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية على أهالي المناطق المحررة التابعة للحديدة للتخفيف من وطأة معاناة أبناء الشعب اليمني الشقيق ومساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها في وقت تعاني فيه معظم الأسر اليمنية معوقات اقتصادية جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران والأوضاع الإنسانية والاقتصادية القاسية.
ويأتي توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية بالتزامن مع عيد الفطر السعيد لإدخال الفرحة وإسعاد الشعب اليمني وتحسين الأوضاع الإنسانية في كافة المناطق المحررة بالحديدة لتنعم بمستوى معيشي مناسب أسوة بالمناطق التي تم تحريرها من قبضة الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.
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وعبر أهالي المناطق المحررة في الحديدة عن فرحتهم الشديدة بوصول المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة لهم متوجهين بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تقديم الدعم السخي والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم، والتي لم تدخر جهداً في تقديم العون والمساعدة لأبناء المناطق المحررة في الحديدة الذين كانوا يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة حتى تدخل «الهلال الأحمر» الإماراتية وقدم كافة أنواع الدعم الذي ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها. ووصفوا تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي المناطق المحررة بالحديدة باللفتة الإنسانية الكريمة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في نجدة أشقائها، معربين عن شكرهم وتقديرهم لـ«الهلال الأحمر» الإماراتية على الجهود الدؤوبة لتحسين أوضاع اليمنيين. وأضافوا أن الشعب اليمني لن ينسى الوقفة الإنسانية لدولة الإمارات وشعبها الذي بين معدنه الأصيل في وقت الشدائد ليؤكد للعالم أن علاقة البلدين مبنية على أسس راسخة ومحبة ومصير مشترك معربين عن شكرهم الجزيل وتقديرهم الكبير لمساهمات «الهلال الأحمر» الإماراتية في عودة الاستقرار والتغلب على الصعاب التي يمر بها أبناء الساحل الغربي لليمن، مؤكدين أن التحالف العربي لدعم الشرعية يساهم في عودة الحياة الطبيعية إلى المدن اليمنية بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي. كما أعربوا عن امتنانهم لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة التي تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن وتستهدف إسعاد أبناء وأسر الساحل الغربي.
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