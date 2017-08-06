عسكر: مقتل 11 ألف شخص منذ الانقلاب

صنعاء (وكالات)

قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، إن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا منذ بداية الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، مشيراً إلى أن انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان لم تشهدها اليمن في تاريخها الحديث.

وأكد وزير حقوق الإنسان في ندوة حوارية أقامتها مجلة «الأهرام العربي»، رفض الشعب اليمني أن تحكمه «مليشيات متخلفة» تدار من الخارج من قبل قوى إقليمية تسعى للتوسع واستهداف الأمن القومي العربي، مشيداً بما أنجزته قوات الشرعية وتصديها لتوسع الميليشيا في المحافظات اليمنية بإسناد ودعم من قوات التحالف العربي.

وقال عسكر «إن مليشيا الحوثيين والمخلوع صالح ارتكبت انتهاكات في القانون الدولي الإنساني، وبلغ أعداد القتلى منذ بداية الانقلاب 11251 بينهم 1080 طفلاً و684 امرأة». وأشار إلى أن الوزارة سجلت خلال العام الجاري، مقتل أكثر من 500 مدني، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى مقتل 8 إعلاميين وصحفيين وحكم بالإعدام على الصحفي يحيى الجبيحي بمحاكمة غير قانونية لم تتجاوز مدتها 10 دقائق.

وذكر وزير حقوق الإنسان، أن حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي بلغت العام الجاري أكثر من 1900 حالة «وهو ما يجعل العام الحالي الأعلى من ناحية الاختطافات، حيث كانت حصيلة الاختطافات والإخفاء القسري منذ بداية الانقلاب 18 ألفاً و734 مختطفاً، بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي وناصر منصور والسياسي محمد قحطان وغيرهم». واستطرد عسكر أن المليشيات لا تزال تمارس تفجير منازل المناوئين والمساجد، علاوة عن عمليات النهب والاقتحام وإغلاق متاجر. لافتاً إلى أن نسبة تجنيد الأطفال باتت 10 أضعاف الأعوام السابقة، مشيراً إلى جهود الحكومة اليمنية في تأهيل المجندين الأطفال وعمل دورات وبناء القدرات لعدد من الاختصاصيين لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لحماية الأطفال.

وأكد عسكر، أن الحرب لم تكن خيار الحكومة وأن الانقلابيين فرضوا بحربهم على الشعب أن تدافع الحكومة عن شعبها من أجل خياراته المشروعة والوصول للدولة المدنية الاتحادية التي توافق عليها كل أبناء اليمن بمختلف مكوناتهم في مؤتمر حوار وطني شامل أقرها المجتمع الإقليمي والدولي.

وقال وزير حقوق الإنسان: «إن الحكومة اليمنية تتصرف بمسؤولية تجاه شعبها، وتسعى لتحقيق سلام حقيقي ومستدام بينما الميليشيا لا تعترف بأي التزامات أو مسئوليات تجاه الشعب ولا تكترث لمعاناة الناس».

وأوضح عسكر أن الحكومة اليمنية تمكنت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي من تحرير 80% من الأراضي اليمنية من سيطرة المليشيات وغير المعادلة وكسر أطماع تحقيق نفوذ إيراني في اليمن.