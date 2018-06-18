غريفيث يواصل مباحثاته في صنعاء



تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 صنعاء (الاتحاد) واصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، في صنعاء مهمته الدبلوماسية الطارئة الهادفة لإقناع ميليشيات الحوثي بتسليم ميناء الحديدة والمضي في خريطة طريق مقترحة لإنهاء الانقلاب. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الاتحاد» أن غريفيث التقى أمس، ثاني أيام زيارته الحالية، مسؤولين من الصف الثاني في ميليشيا الحوثي بينهم وزير خارجية الانقلابيين المدعو «هشام شرف» ونائبه، مضيفةً أن «هناك ترتيبات جارية لجمع غريفيث بالقيادات الأساسية يعتقد أن بينها زعيم الميليشيا الإرهابية عبدالملك الحوثي».