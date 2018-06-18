الرئيس اليمني يشيد بمواقف دول التحالف العربي

عدن (وكالات)

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، كلاً من نائب قائد القوات الإماراتية العميد ركن مسعود المزروعي وقائد عمليات التحالف بعدن المقدم ركن فهد زاحم وقائد ارتباط القوة السودانية المقدم هشام المبارك وقائد القوه البحرينية الرائد ركن سلمان القطاني والرائد راشد كمال.

وفِي اللقاء، رحب الرئيس هادي بالجميع متبادلاً معهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيداً بمواقفهم البطولية والمشرفة التي يجترحونها ويقدمونها مع إخوانهم اليمنيين، وقال «إن العسكرية شرف وواجب مقدس، وأنتم خير من حمل على عاتقه هذا الواجب وتقديم التضحية والدماء في قضايا الأمة وهويتها ومصيرها الواحد». ونوه بمواقف دول التحالف العربي عبر «عاصفة الحزم»، و«إعادة الأمل»، محملاً الجميع نقل تحياته للمرابطين في الجبهات. وأكد الرئيس اليمني أن تضحياتهم ستكون محط تقدير واهتمام أبناء اليمن وأجياله المتعاقبة.