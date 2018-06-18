«المؤتمر» يدعو أبناء الحديدة للانتفاض بوجه الحوثيين

الحديدة (وكالات)

دعا المتحدث باسم قيادة حزب «المؤتمر الشعبي العام» بمحافظة الحديدة عصام هبة الله شريم، كافة أبناء المديريات والمناطق والمؤسسات والأحياء في المحافظة إلى التلاحم مع الجيش الوطني لطرد الميليشيا الحوثية الانقلابية ومشروعها الإيراني الذي دمر اليمن وأغرقها في بحر من الدماء.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، «يا أبناء محافظة الحديدة تهانينا لكم بعيد الفطر وعيد النصر على الميليشيا الإيرانية العميلة، وأنتم تستقبلون الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بكل أطيافها ومشاربها، وبدعم ومساندة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودور فاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الحكومة الشرعية»، وأضاف «اليوم يتم تحرير المحافظة واستعادة كرامة أبنائها، ويشع فجراً جديداً للمساواة والعدالة، وندعو أبناء محافظة الحديدة وكل المحافظات في إقليم تهامة إلى إطلاق ثورة عارمة ضد المشروع الإيراني الطائفي العميل».