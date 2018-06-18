الإرياني: تحرير مطار الحديدة مؤشر لقرب سقوط الانقلاب

عدن (الاتحاد)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ‏تحرير مطار الحديدة يعد مؤشراً لقرب سقوط بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأضاف أن التحرير الوشيك لمدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي يأتي في الطريق نحو تحرير كافة المحافظات اليمنية واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب، وهو ما ينسجم تماماً مع القرارات الدولية وفِي مقدمتها القرار 2216. ‏وأكد الإرياني أن المليشيات الحوثية رفضت الالتزام بالقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، كما رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار؛ ولذلك تحرير الحديدة سيمثل دافعاً إيجابياً ربما يجبر الميليشيات على العودة إلى المسار السياسي، وإنهاء مظاهر الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن وفق المرجعيات الثلاث. ‏وأضاف تحرير الحديدة سينعكس بشكل كبير على المجال الإنساني والإغاثي من خلال عودة الحياة للمدينة والشروع في إعادة الإعمار، وإيصال المساعدات وصرف رواتب الموظفين. وثمن وزير الإعلام اليمني الدعم والمساندة الأخوية لدول تحالف دعم الشرعية، وفِي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لما يقدمونه من دعم للشعب اليمني في مختلف المجالات، وأيضاً الشكر للسودان وكل دول التحالف العربي.