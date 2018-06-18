قرقاش: إجراءات استثنائية لضمان عدم تأثر المدنيين بالمعارك في الحديدة

أبوظبي (وام)

أطلع معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة على تطورات العملية التي تقوم بها قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة حالياً لتحرير مدينة الحديدة ومينائها من سيطرة المليشيات الحوثية.

وفي تعليقه على التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية للعملية، أشار معالي أنور قرقاش إلى أن قوات التحالف العربي قد عمدت لاتباع نهج مدروس ومسؤول لحماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وأوضح معاليه أن هذه العملية هدفت لمساعدة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتين غريفيث في مهمته الصعبة لإقناع الحوثيين بالانسحاب غير المشروط من الحديدة وتسهيل عملية تسليمها للحكومية الشرعية اليمنية، موضحاً أن العمليات العسكرية والإنسانية تأتي بعد ثلاثة أعوام من الجمود لم يتمكن خلالها المبعوث الأممي السابق، للأسف، من إعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات. وقال: «نعتقد أن الحديدة ستثمل تحولاً مهماً، إذ لطالما سيطر الحوثيون على الحديدة، سيواصلون عرقلة أي عملية سياسية». وأكد معاليه أنه يتم اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان عدم تأثر المدنيين عند التعامل مع العدو، والذي يقوم بنشر القناصة داخل الأحياء والقرى، كما يقوم باستخدام الألغام بصورة عشوائية في إطار حملته العنيفة للتمسك بالسلطة. وأشار إلى أن ميناء الحديدة يواصل العمل بشكل طبيعي، حيث يقوم عدد من السفن حالياً بإفراغ شحناتها من البضائع والإمدادات في الميناء. وفي غضون ذلك، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة وبعناية فائقة على زيادة كبيرة في الاستجابة الإنسانية لأي تأثير محتمل على السكان.

وذكر معاليه أنه في الوقت الحالي، هناك 10 سفن محملة بالأغذية والمواد الطبية قريبة أو في طريقها للحديدة، كما أن هناك عدداً من القوافل تتجه شمالاً من عدن عن طريق البر لتعزيز الإمدادات، مشيراً إلى إبقاء الطريق من الحديدة إلى صنعاء مفتوحاً لاستخدامه كممر للإخلاء الآمن للميليشيات الحوثية.