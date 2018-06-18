القمزي يتحدى السرعة في الفورمولا2

الدانمارك (الاتحاد)

حقق زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي المركز الأول والزمن الأفضل في منافسات سباق السرعة ضمن مجريات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 المقامة حالياً في مدينة ألبروج بالدانمارك، وسجل القمزي الرقم الصعب وهو 48:25 ثانية متفوقاً على 23 زورقاً مشاركاً في أحداث الجولة ليضمن انطلاقة جيدة في السباق الرئيسي والختامي للجولة.

وضمن القمزي الصغير انطلاقة متفوقة في السباق الرئيس، بحيث ستكون حظوظه كبيرة جداً في التفوق والوصول إلى منصة التتويج في السباق الختامي للجولة وحصد المزيد من النقاط في مشوار الدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله الفريق من الموسم الماضي.

وكانت تصفيات السرعة قد بدأت، بمشاركة 23 زورقاً من البداية، وتقلص عددها لاحقاً إلى خمسة عشر زورقاً في التصفية الثانية، ثم الانتقال إلى التصفيات الثالثة والنهائية التي ضمت عشرة زوارق سجل من خلالها القمزي أفضل زمن، في حين ينطلق راشد الطاير قائد زورق أبوظبي 35 من المركز العاشر ضمن المنافسة بعد أن تعرض لعطل بسيط في سباق الزمن.