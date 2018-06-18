الشعفار يحضر اجتماع «دولي الدراجات» بفرنسا

دبي (الاتحاد)

يحضر أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في فرنسا الذي يستمر لمدة أربعة أيام، ويناقش الاجتماع أهم ما وصلت إليه رياضة الدراجات على مستوى العالم وبحث طرق تطويرها المتعددة استمراراً للعمل الجاد التي تقوم به الاتحادات القارية الهادفة إلى تطوير اللعبة وبحث طرق انتشاراها في العديد من الدول التي تواجه أي عقبات.

يبدأ جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي صباح اليوم باجتماع لأعضاء المكتب في الحادية عشر صباحا على أن يعقد رئيس الاتحاد الدولي، الفرنسي ديفيد لبورتيه، مؤتمراً صحفياً عند الساعة الرابعة عصر للحديث إلى وسائل الإعلام عن جدول أعمال المكتب التنفيذي وأهم محاور الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام، حيث ينتهي الخميس القادم باجتماعين للمكتب التنفيذي.

وأكد الشعفار أن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الدوري العادي يناقش عدد من المواضيع المرتبطة بتطوير الدراجات على مستوى العالم، مشيداً بالمستوى التي وصلت إليه الدراجات على مستوى آسيا خاصة والعالم عامة، حيث أصبحت الدراجات أحد أهم أكبر الرياضات على مستوى العالم بسبب ما تحظى به من متابعة وسباقات متنوعة ومستمرة على مدار العام.