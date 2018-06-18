خيول جودلفين تدخل مهرجان آسكوت بدافع الـ 250

دبي (الاتحاد)

تسعى خيول الإمارات لفرض سيطرتها مرة أخرى في مهرجان رويال أسكوت البريطاني 2018 الذي ينطلق بعد غد ويستمر لمدة خمسة أيام، وكان فريق جودلفين قد بلغ معلما بارزا «مايل ستون» في نسخة 2017، بتحقيقه الفوز رقم 250 في سباقات الفئة الأولى، حينما نجح «بارني روي» في الارتقاء إلى مستوى التوقعات التي أظهرها في وقت مبكر من سيرته في السباقات، لينتزع الفوز بسباق سانت جيمس بالاس ستيكس للفئة الأولى، بأسلوب متميز في اليوم الافتتاحي من مهرجان رويال أسكوت، وأنهي جودلفين الأيام الخمسة للحفل محققا إنجازاً بلغ ستة انتصارات حصد منها جوائز مالية تربو على 1.2 مليون جنيه إسترليني.

وشهد أسبوع رويال أسكوت نجاحات كبرى لجودلفين، وكان الجواد الذي يدربه ريتشارد هانون «بارني روي» من بين النجوم الأكثر سطوعا، ولم يدانيه في روعة الإنجاز إلا «ريبشيستر» الذي اظهر مستوى رفيعاً من الأداء والشجاعة ليتغلب على وقوعه في بوابة غير مواتية في سباق الفئة الأولى الافتتاحي كوين آن ستيكس.

ولم يتردد المدرب ريتشارد فاهي في وصف «ريبشيستر» بأنه أفضل جواد سبق له تدريبه، وظل يدرس إشراك ابن فحل دارلي «أفراج» على مسافة أطول.

وعلى الرغم من أن مسافة الميل وربع الميل يفترض أن تكون في متناوله في نهاية الأمر، هناك الكثير من الخيارات التي تلوح أمامه في فئة الميل.