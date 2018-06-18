3 لاعبين يمثلون رأس الخيمة في «قوى» أصحاب الهمم​

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة) ​

تغادر بعثة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم إلى تونس عصر اليوم تمهيداً للمشاركة في بطولة تونس الدولية لألعاب القوى التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 26 يونيو الجاري، ويرأس البعثة سالم راشد المفتول، رئيس النادي إلى جانب ثلاثة لاعبين، هم جاسم المطروشي الذي يضطلع أيضاً بدور المدرب للفريق وعبدالله الشراري ومحمد العنزي.​

وقال محمد عبدلله ارحمه، رئيس اللجنة الفنية، إن المشاركة الأولى على المستوى الخارجي للاعبي النادي تمثل رسالة قوية ومهمة عن جاهزيتهم وتطلعاتهم الكبيرة للوصول إلى أفضل المراكز ودعم التصنيف الدولي للاعبين على نحو يمنحهم فرصة تعزيز قدراتهم والوصول إلى أعلى معدل يقودهم إلى تأكيد حضورهم الإيجابي في المنافسات المحلية والإقليمية قبل انطلاق الموسم الجديد، موضحاً أن النادي يسعى لإظهار أفضل ما لديهم بعد أقل من موسمين على إشهاره رسمياً بقرار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.​

وأضاف: عملياً تخطينا مرحلة البداية إلى التأثير الإيجابي على مستوى المنافسات التي تقام داخل الدولة والآن نحن أمام خطوة مهمة للغاية من شأنها مساعدتنا على منح لاعبينا فرصة لتأكيد تطلعاتهم القوية من خلال المشاركة الإيجابية في المنافسات الإقليمية، إلى جانب أهمية دعم التصنيف الدولي للاعبين بما يسمح لهم برفع سقف الطموحات المرجوة وتأكيد المكانة الكبيرة للنادي.​

بدوره عبر جاسم المطروشي، المدرب واللاعب عن سعادته بأول مشاركة له مع نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم على المستوى الخارجي، وقال: مثل هذه الفعاليات الإقليمية تسهم في اكتساب الخبرة والاستفادة من المشاركة في تطوير الجوانب الفنية والمهارات الفردية على نحو يضع النادي أمام مرحلة مهمة من التميز.