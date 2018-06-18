فاطمة الحوسني تستعد لـ «القوى» من باكو

دبي (الاتحاد)

غادرت الواعدة فاطمة الحوسني لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى برفقة مدربتها إلى العاصمة الازربيجانية باكو لإقامة المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد التي تستمر حتى الثالث من يوليو المقبل، وذلك للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من يوليو، والمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا أغسطس المقبل.

وكانت الحوسني قد حققت في دفع الجلة 12.71 متر وفي قذف القرص 45.63 متر وتتقدم بثبات نحو المنافسة الآسيوية، وكان من المقرر أن تغادر معها زميلتها وداد إبراهيم لإعدادها بنفس الصورة، إلا أن ظروف العمل لم تتح لها فرصة للانخراط في المعسكر.

وكان في وداع اللاعبة ومدربتها بمطار دبي كل من المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد وصالح محمد حسن الأمين العام للجنة التنظيمية لألعاب القوى بدول التعاون الأمين العام للاتحاد ويوسف سرواش إداري المنتخبات الوطنية.

وحث الكمالي فاطمة الحوسني على بذل المزيد من الجهد للاستمرار في تحسن مستواها، مشيراً إلى أن الاتحاد يعول عليها الكثير في بطولتي اتحاد غرب آسيا ودورة الألعاب الآسيوية ويثق في قدراتها وإمكانيات مدربتها.

ونوه الكمالي إلى أن الاتحاد سوف يشارك مشاركة فعالة في بطولة اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى بالأردن، والتي يعتبرها فرصة ذهبية للإعداد لدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا التي تمثل ذروة الاهتمام لكافة الاتحادات الوطنية لألعاب القوى بالقارة الصفراء.