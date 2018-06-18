12 لاعباً يخوضون تحدي «آسيوية» المبارزة في بانكوك

دبي (الاتحاد)

غادرت مساء أمس الأول، إلى بانكوك بعثة منتخبنا الوطني للمبارزة للمشاركة البطولة الآسيوية لفئة العمومي التي تستضيفها العاصمة التايلاندية اعتباراً من اليوم بالصالة الرياضية لجامعة سامسات، وسط مشاركة أكثر من 420 ‬لاعباً ‬ولاعبة ‬يمثلون ‬33 ‬دولة، ‬وتضم ‬البعثة ‬12 ‬لاعباً ‬ولاعبة ‬يمثلون ‬المبارزة ‬الإماراتية ‬في ‬الأسلحة ‬الثلاثة ‬وهي ‬الايبيه ‬والفلورية ‬والسابر ‬بواقع ‬8 ‬لاعبين، ‬هم، ‬عبد ‬الله ‬الحمادي ‬وخليفة ‬الزرعوني ‬وخالد ‬بالسلاح ‬وخالد ‬المرزوقي ‬وأحمد ‬البلوشي ‬وحمد ‬جعفر ‬وعلي ‬الحمادي ‬وخليفة ‬العبري، ‬بالإضافة ‬إلى ‬4 ‬لاعبات ‬هن ‬العنود ‬مبروك ‬ولطيفة ‬الحوسني ‬ونورة ‬البريكي ‬وأشواق ‬المصعبي ‬ويصاحب ‬اللاعبون ‬المدرب ‬البولندي ‬بيتر ‬ما ‬جويسكي ‬مدرب ‬المنتخبات ‬الوطنية ‬والمصري ‬شريف ‬محمود ‬مدرب ‬منتخب ‬الايبيه.

ويستهل منتخبنا منافسات البطولة بمشاركة كل من حمد جعفر وخالد المرزوقي في مسابقة الفردي لسلاح الشيش «الفلورية» اليوم التي يشارك فيها 79 ‬لاعباً، ‬ويشارك ‬في ‬اليوم ‬التالي ‬كل ‬من ‬عبد ‬الله ‬الحمادي ‬وخليفة ‬الزرعوني ‬وخالد ‬بالسلاح ‬وأحمد ‬البلوشي ‬منافسات ‬سلاح ‬الايبيه ‬والتي ‬تجمع ‬‬87 ‬لاعباً، ‬فيما ‬تلعب ‬كل ‬من ‬نورة ‬البريكي ‬ولطيفة ‬الحوسني ‬وأشواق ‬المصعبي ‬في سلاح ‬الفلورية ‬سيدات ‬في ‬اليوم ‬الثاني ‬أيضاً ‬للبطولة.

وكان ‬لاعبونا ‬قد ‬خضعوا ‬لتدريبات ‬يومية ‬بنادي ‬بني ‬ياس ‬استعداداً ‬للبطولة ‬تحت إشراف ‬مدربي ‬المنتخبات ‬الوطني ‬شريف ‬محمود ‬وبيتر ‬ماجويسكي ‬ويعول ‬مدربو ‬المنتخبات ‬الوطنية ‬على ‬لاعبينا ‬في ‬تقديم ‬أداء ‬مشرف ‬يليق ‬بسمعة ‬المبارزة ‬الإماراتية ‬التي ‬خطت ‬العديد ‬من ‬الخطوات ‬الإيجابية ‬مؤخراً ‬وكذلك ‬تحسين ‬التصنيف ‬الخاص ‬بلاعبينا ‬خاصة ‬وأن ‬لاعبينا ‬يملكون ‬من ‬المهارات ‬الفنية ‬والبدنية ‬ما ‬يؤهلهم ‬لتقديم ‬عروض ‬قوية ‬تضاف إلى ‬إنجازاتهم ‬السابقة.

ومن المقرر أن يحضر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي حفل ختام البطولة بدعوة خاصة من رئيس الاتحاد الآسيوي الدكتور سيلسو داريت رئيس الاتحاد التايلاندي للمبارزة ومن المقرر حضور العديد من رؤساء الاتحادات الآسيوية وستكون البطولة فرصة لعقد العديد من اللقاءات مع رؤساء الاتحادات العالمية لبحث التعاون معها والاستفادة من الخبرات والمدارس العالمية للعبة.