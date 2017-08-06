أبوظبي تطلق مبادرة سكنية لذوي الدخل المحدود

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون البلدية والنقل - بلدية مدينة أبوظبي، عن مبادرة لذوي الدخل المحدود تواكب احتياجاتهم من الوحدات السكنية، وتشكل فرصة استثمارية للملاك ومطوري العقارات التجارية في المدينة، سمحت من خلالها للملاك الفرديين والمطورين والمستثمرين ببناء مبان جديدة أو تحويل العقارات القائمة إلى وحدات سكنية تناسب قدرات ذوي الدخل المحدود عن طريق إعادة تخطيطها وتعديل الاشتراطات الخاصة بالتصاميم الداخلية، وذلك حرصاً من البلدية على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في توفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، وخاصة فئة ذوي الدخل المحدود، والتزاماً منها بالمسؤولية المجتمعية لتوفير سبل السعادة للقاطنين في أبوظبي، وتحقيق معايير الاستدامة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي، أن المبادرة تهدف إلى توفير وحدات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود، تتراوح القيمة الإيجارية لها ما بين 917 و1563 درهما شهرياً مما يقلص الفجوة ما بين العرض والطلب، وزيادة العائد المالي للملاك بنسبة تتراوح ما بين 21 و28% سنوياً، وتوفير نحو 4 ملايين درهم من القيمة الإجمالية للبناء، وتقليص مدة الإنشاء الكلية بنحو 8 أشهر. كما أنها تهدف إلى دعم توثيق الوحدات السكنية من خلال تقنين التقسيم العشوائي للمباني والذي ينعكس إيجابياً على البيئة المجتمعية، وتحسين المظهر الجمالي والحضري للمدينة من خلال حل مشكلة تكدس العزاب العشوائي، نظراً لما تشكله من خطر كبير وعبء حقيقي على الأفراد كافة في المجتمع، إضافة إلى دعم رؤية حكومة أبوظبي عبر مشاركة القطاع الخاص في توفير حاجة السوق العقارية، والعمل على تحقيق متطلبات الاستدامة والتنمية في الإمارة.

فرص استثمارية

ونظمت دائرة الشؤون البلدية والنقل - بلدية مدينة أبوظبي، ورشة عمل حول المبادرة، تناولت الفرص الاستثمارية للملاك ومطوري العقارات التجارية، لبحث سبل زيادة الدخل والاستثمار الأمثل للبنايات التجارية لتخصيصها لذوي الدخل المحدود، بحضور مصبح مبارك المرر، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، وعدد من المديرين التنفيذيين المعنيين في البلدية والشركاء الاستراتيجيين (C&rlm‭‬UP‬)، ‬إلى ‬جانب ‬حضور ‬مطوري ‬وملاك ‬الشركات ‬العقارية ‬والاستثمارية.‭