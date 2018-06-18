اتحاد الطاولة يستهدف الفئات السنية والبطولات المدرسية

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أعلنت مجد البلوشي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، رئيسة لجنة رياضة المرأة، خطوات مهمة لدعم فكرة تطوير كرة الطاولة النسائية في الدولة، وإمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع الأندية، وذلك إثر النجاح الكبير الذي تحقق أخيراً على خلفية تنظيم دوري السيدات في نادي أبوظبي للسيدات، بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي الوصل، وتالياً في 3 إمارات مختلفة.

وقالت: «اتحاد الطاولة يدعم الجهود التي ترمي لدعم تطور اللعبة وتعزيز انتشارها في كل المناطق المختلفة على مستوى الدولة، انطلاقاً من حرصه على توفير الأجواء التي تؤدي في نهاية الأمر إلى بلوغ الغايات المنشودة».

وأضافت: «نأمل أن تكون المحصلة إيجابية من خلال طرق أبواب الأندية المختلفة على مستوى الدولة، بهدف تأكيد الاهتمام باللعبة وتطورها وانتشارها، والآن هناك فرصة للتعاون مع ناديي رأس الخيمة والجزيرة الحمراء وبقية الأندية على مستوى إمارة رأس الخيمة، إذ نستهدف الفئات السنية الصغيرة لممارسة الرياضة من أعمار 6 إلى 8 سنوات، إلى جانب وضع برامج لتأهيل كوادر إماراتية لتحكيم المنافسات، وإقامة بطولة مدرسية ومهرجانات للأطفال بالشراكة مع وزارة التربية، ومنافسات محلية على مستوى كل إمارة في الدولة بالرغبة الكبيرة في توسيع دائرة المشاركة».

وثمنت مجد البلوشي، مشاركتها في الملتقى النسائي للقيادات الإدارية في الاتحادات والأندية الرياضية الذي أقيم في إمارة رأس الخيمة، وقالت إن مثل هذه الملتقيات مهمة لتطوير الأفكار والتعريف بأهداف وبرامج مجلس الإدارة، إثر النجاح الذي تحقق في دوري كرة الطاولة في الفترة الماضية، وذلك بمشاركة نحو 100 لاعبة في الدوري، وذلك على نحو يؤكد قيمة هذه الرياضة وإمكانية تطويرها في المستقبل.