عزيز عمورة.. أربعة عقود من الجمال

محمد عريقات (عمّان)

نجم الفن التشكيلي العربي، عراب التشكيليين، تشكيلي التراث العربي، كلها صفات مجتمعة بالفنان التشكيلي الأردني عزيز العمورة (1944 ـ 2018) الذي ربطته علاقة متينة مع التشكيليين الأردنيين والعرب وجمعته بهم تجربة حياة ممتدة، فهو من مؤيدي المجموعات الفنية المبنية على الصداقة وحب الفن، وذلك كان واضحًا بكلمات النعي التي أطلقها زملاؤه بالفن.

عمورة الذي غيبه الموت فجر اليوم الثاني عشر من الشهر الجاري بدأ مشواره مع الفن منذ طفولته حيث كانت تجتذبه التفاصيل الجمالية التي تنطوي عليها بيئته رغم تواضعها مثل التطريزات على أثواب النساء، والرسومات على البسط والمفارش، والنقوش على الأبواب الخشبية، وقد ظهر أول اشتغاله بالفن بعمل الطائرات الورقية وسيارات الأسلاك، ورسم الخرائط المدرسية الملونة، ثم الرسم عن الصور الفوتوغرافية بمادة الفحم.

كبر الطفل وكبر حلمه معه ليصبح واحداً من أهم عباقرة الفن التشكيلي العربي، كما وصفه نقاد، دون أن يتخلى عن تفاصيل طفولته التي أصبحت تراثاً، ولم تتوقف هي عن رفده بالكثير من المشاريع الفنية التي حاور من خلالها تراث أمة بعينه المعاصرة ورؤيته الحداثية، خلال أربعة عقود من الزمن أقام خلالها العديد من المعارض، وحصد جوائز عربية وعالمية، منها جائزة الشراع الذهبي، ومنحة وكالة الإنماء الدولية الأميركية، وجائزة الدولة التقديرية، الأردن، 1992.

والفنان الراحل حصل على بكالوريوس من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد العام 1970، وماجستير فنون جميلة من معهد برات في نيويورك في العام 1983.