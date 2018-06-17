رتق العاهات البشرية واستحضار شكري وطنجة

محمد نجيم (الرباط)
نظم مركز أجيال 21، بمدينة المحمدية المغربية، لقاء جمع مجموعة من النقاد المغاربة منهم: مصطفى النحال، عبد الحميد شوقي، عائشة عمور، حسن بحراوي وعمر العسري، وذلك لمناقشة العمل الإبداعي للقاص المغربي أنيس الرافعي الموسوم بـ»خياط الهيئات».
واعتبر الناقد المغربي عبد الحميد شوقي في الورقة التي قدمها أن الكتابة في «خياط الهيئات» تقترح صفع المتلقي البسيط المتعود على أحادية التلقي منذ الوهلة الأولى، لجره إلى أعماق المأساة التي لن تكون غير مأساته، مثلما تصفعنا لوحة «غيرنيكا» لتقذفنا في صلب المأساة التي عاشها الإسبان إبان الحرب الأهلية، ومثلما يصفعنا فيلم فرانكنشتين، لنواجه حقيقة التقدم العلمي المفزع، ومثلما تصفعنا رواية «المسخ»، لنواجه سقوط إنسانية الإنسان وابتلاعه من طرف العمل الإداري العصري.
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وتابع شوقي: إن الخياطة «الحلولية» العمل تمتد إلى شخصية تاريخية، يحل فيها السارد، محل محمد شكري بمناسبة زيارة قام بها الكاتب إلى مدينة طنجة. ومن خلال ذلك، نكتشف أسرار فندق ريتز وخبايا مدينة طنجة، وبعض ما سكت عنه محمد شكري. هي رحلة أشبه بالبحث عن موطن أمن في مدينة ساحرة، للهروب من مدينة الدار البيضاء، للانفلات من نفايات الحياة اليومية، إلى المدينة التي تشبه امرأة تبيد الهموم.
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وأضاف النحال: ما معنى أنْ تكون كاتبا للقصّة بيدٍ حرفيّة، يدِ الخيّاط تحديدا؟ ما العلاقة بين الكتابة والحياكة؟ التطريز؟ ربّما السّرد نفسه يحيل لغويّا على فعل النسج والحَبْك.