تونس تحتفي بالسينما الإيطالية

ساسي جبيل (تونس)

تستضيف المكتبة السينمائية بمدينة الثقافة بالعاصمة التونسية، تظاهرة سينمائية جديدة تقام بدعم من المركز الثقافي الإيطالي، تبدأ اليوم وتستمر خمسة أيام، وتتضمن عرض خمسة أفلام، في إطار الدورة الرابعة من أسبوع السينما الإيطالية في العالم الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الأنشطة الثقافية والسياحة وعدد من المؤسسات العمومية والخاصة المهتمة بالسينما في إيطاليا.

وتقام سلسلة العروض بالتعاون مع المكتبة السينمائية التونسية ومهرجان الفيلم المتوسطي وجمعية «ميتكسيس»، علما أن هذه التظاهرة تتزامن أيضاً مع الدورة الرابعة لأسبوع السينما الإيطالية في تونس. وبمناسبة تنظيم هذه التظاهرة سيقع تنظيم مائدة مستديرة ينشّطها المخرج والناقد السينمائي مراد بالشيخ وتخصص لبحث سبل تطوير التعاون التونسي الإيطالي في مجال السينما، وذلك بحضور عديد المنتجين والمخرجين السينمائيين وغيرهم من المختصين في الفن السابع، منهم حبيب عطية، وحبيب المستيري، ومحمد شلوف، وطارق بن عبدالله، وأمين المسعدي، وجينيلا فوكا، وفابريسيو جيفوني.

كما ستعقد ندوة بعنوان «مهن السينما: المختص في السينوغرافيا» وسيديرها السينمائي أمبرتو برتاكا، وتقام بالتعاون مع المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت. وتهدف مثل هذه التظاهرات إلى تعزيز الشراكة الثقافية والتجارية بين تونس وإيطاليا خاصة مع الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا في مهرجان كان السينمائي لتأسيس صندوق مشترك لدعم تطوير الإنتاج المشترك لأعمال سينمائية تونسية إيطالية.