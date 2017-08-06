«ديسباسيتو» تحقق 2.9 مليار مشاهدة عبر «يوتيوب»

نيويورك (أ ف ب)

أصبح فيديو كليب أغنية «ديسباسيتو» أمس الأول الجمعة، أكثر الأشرطة مشاهدة على «يوتيوب» في مؤشر إلى الشعبية العالمية لهذه الأغنية الضاربة الآتية من بورتوريكو. وقد شوهد الشريط 2.995 مليار مرة، وتجاوز أغنية «سي يو اجين» لمغني الراب ويز خليفة. كما تجاوزت أغنية «جنجام ستايل» للمغني الكوري الجنوبي «ساي».

وأصبحت «ديسباسيتو» التي يؤديها المغني لويس فونسي من بورتوريكو، الأغنية التي يتم الاستماع إليها أكبر عدد من المرات بالبث التدفقي. وكتب مغني الراب دادي يانكي الذي هو فنان ضيف على الأغنية «شكراً لكم جميعاً على دعمكم منذ اليوم الأول!».وزاد عدد المستمعين إلى الأغنية بعد أن سجل المغني الكندي جاستن بيبر نسخة عنها.

وتتصدر هذه النسخة مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة منذ 12 أسبوعاً. و«ديسباسيتو» التي تعني بالإسبانية «ببطء»، هي أول أغنية تصل إلى هذه المرتبة منذ الأغنية الشهيرة «ماكارينا» 1996. وصور كليب الأغنية في حي «لا بيرلا» الشعبي ببوروتريكو الذي أصبح وجهة سياحية بسبب نجاح «ديسباسيتو».