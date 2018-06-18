وفاة الموسيقار غينادي روديستفنسكي عن 87 عاماً

موسكو (أ ف ب)

توفي قائد الأوركسترا الروسي غينادي روديستفنسكي، أمس الأول، السبت، عن 87 عاماً، على ما أعلن في موسكو مسرح بولشوي، حيث قاد الأوركسترا في مطلع الألفية. وقال المسرح في تغريدة أعلن فيها وفاة المايسترو «البولشوي في حداد». وقد ولد قائد الأوركسترا عام 1931 وهو عازف بيانو ومؤلف موسيقي أيضاً، وقد قاد فرق أوركسترا عدة على مدى خمسين عاماً. وفي 2000 و2001 قاد أوركسترا مسرح بولشوي. وقال قائد الأوركسترا الروسي فاليري غيرغييف «لقد ساهم بطريقة لافتة في الترويج لأعمال سيرغي بروكوفييف»، أحد أهم المؤلفين الموسيقيين الروس.

ومنح عام 1976 لقب «فنان الشعب في الاتحاد السوفييتي»، وهو أعلى وسام سوفييتي. وقد أصبح المدير الموسيقي لغرفة المسرح الموسيقي في موسكو اعتباراً من عام 2012.