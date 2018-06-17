محبو هاليداي يقيمون تمثالاً له في بلدة فرنسية

فرنسا (أ ف ب)

دشن أكثر من 2000 من محبي المغني جوني هاليداي الذي توفي في الخامس من ديسمبر، أمس الأول السبت، تمثالاً له في بلدة «فيفييه»، جنوب فرنسا، حيث دفنت فيها والدته.

ويبلغ ارتفاع التمثال ثلاثة أمتار، وقد نصب في موقع مطعم بمحاذاة طريق عام، ويظهر فيه المغني الشهير ملوحاً للجمهور وحاملاً في اليد الأخرى مذياعاً. وبالنسبة للشغوفين بجوني هاليداي هؤلاء الذين ارتدوا بغالبيتهم قمصاناً تحمل صورة المغني جوني، هو «الشقيق» و«كل شيء» وقد أغرقتهم وفاته في حزن عميق.

وقال القيم على الحدث بيار راغوتاز (76 عاماً)، إن عند وفاة جوني هاليداي «أصبت بصدمة هائلة ورحت أبكي فقد أخذ جوني معه شبابي».

وأتته الفكرة خلال مأتم المغني في كنيسة لامادلين ي باريس.