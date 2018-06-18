برنامج كمبيوتر يتنبأ بالمستقبل «داخل المطبخ»

سان فرانسيسكو (د ب أ)
ابتكر باحثون في مجال الكمبيوتر بجامعة بون الألمانية، برنامج كمبيوتر يمكنه التنبؤ بالمستقبل لمدة دقائق عدة. ويتم تغذية البرنامج في البداية بسلسلة من الأفعال التقليدية مثل خطوات الطهي عبر مجموعة من مقاطع الفيديو، وبناء على هذه المعلومات، يستطيع البرنامج أن يتنبأ بدقة بالخطوات التالية التي سوف يقوم بها الطباخ خلال فترة زمنية قصيرة في المستقبل.
ويستطيع هذا البرنامج التنبؤ بالمكونات التي سوف يحتاجها الطباخ أثناء عملية الطهي، وكذلك بتوقيت إشعال الفرن استعداداً لعملية الخبز على سبيل المثال، ومن بين تطبيقات هذه النوعية من البرامج، الروبوتات التي تستخدم للمساعدة في عمليات الطهي. ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث يورجن جال قوله: «نريد التنبؤ بتوقيت ومدى استمرارية الأنشطة المختلفة لمدة دقائق، بل وساعات قبل حدوثها».
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