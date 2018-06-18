برنامج كمبيوتر يتنبأ بالمستقبل «داخل المطبخ»

سان فرانسيسكو (د ب أ)

ابتكر باحثون في مجال الكمبيوتر بجامعة بون الألمانية، برنامج كمبيوتر يمكنه التنبؤ بالمستقبل لمدة دقائق عدة. ويتم تغذية البرنامج في البداية بسلسلة من الأفعال التقليدية مثل خطوات الطهي عبر مجموعة من مقاطع الفيديو، وبناء على هذه المعلومات، يستطيع البرنامج أن يتنبأ بدقة بالخطوات التالية التي سوف يقوم بها الطباخ خلال فترة زمنية قصيرة في المستقبل.

ويستطيع هذا البرنامج التنبؤ بالمكونات التي سوف يحتاجها الطباخ أثناء عملية الطهي، وكذلك بتوقيت إشعال الفرن استعداداً لعملية الخبز على سبيل المثال، ومن بين تطبيقات هذه النوعية من البرامج، الروبوتات التي تستخدم للمساعدة في عمليات الطهي. ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث يورجن جال قوله: «نريد التنبؤ بتوقيت ومدى استمرارية الأنشطة المختلفة لمدة دقائق، بل وساعات قبل حدوثها».

وفي إطار تجربة البرنامج الجديد، قام فريق الدراسة بتغذية التطبيق بأربعين مقطع فيديو لطهاة أثناء إعداد أنواع مختلفة من السلطات، ويصل طول كل مقطع إلى ست دقائق، ويحتوي في المتوسط على عشرين خطوة مختلفة في مجال إعداد السلطات. وكانت مقاطع الفيديو تحتوي على تفاصيل دقيقة بشأن كل خطوة يقوم بها الطاهي والفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الخطوة. و«شاهد» البرنامج هذه المقاطع الخاصة لمدة أربع مرات، وبذلك تعلم ترتيب الخطوات والفترات الزمنية التي تستغرقها. ويقول جال إنه يريد النظر إلى هذه الدراسة باعتبارها خطوة أولية في مجال التنبؤ بالأنشطة البشرية.