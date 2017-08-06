انطلاقة قوية للبطولة الفردية للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)
افتتح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعبدالعزيز عبدالله الخوري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشطرنج أمس الأول منافسات بطولة الإمارات الفردية للرجال والمراحل السنية للأولاد من 8 إلى 20 سنة وذلك بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
حضر الافتتاح حسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد وعمران عبدالله النعيمي الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، شارك في الجولة الأولى للبطولة 131 لاعبا يمثلون أندية أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة للشطرنج وأندية مليحة والمدام.
|
وأسفرت مسابقة تحت 20 سنة عن فوز أحمد فريد على ماجد علي العبدولي، وتفوق علي راشد علي بقوة على منافسه أحمد العامودي في مواجهة مميزة، وتغلب سلطان إبراهيم على أحمد الرميثي وفهد الزرعوني على سلطان مرشول.
|