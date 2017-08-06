انطلاقة قوية للبطولة الفردية للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

افتتح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعبدالعزيز عبدالله الخوري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشطرنج أمس الأول منافسات بطولة الإمارات الفردية للرجال والمراحل السنية للأولاد من 8 إلى 20 سنة وذلك بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

حضر الافتتاح حسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد وعمران عبدالله النعيمي الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، شارك في الجولة الأولى للبطولة 131 لاعبا يمثلون أندية أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة للشطرنج وأندية مليحة والمدام.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى للرجال عن فوز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن على أستاذ الاتحاد الدولي عثمان موسى، وتعادل أستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق مع جاسم عبدالرحمن الحوار، وحصل كل لاعب على نصف نقطة، فيما نجح عمر نعمان في تحقيق الفوز على محمد الطاهر وتفوق عبدالكريم علي في مباراة قوية على منافسه محمود أحمد ليتقاسم 3 لاعبين القمة من الجولة الأولى هم سالم عبدالرحمن وعمر نعمان وعبدالكريم علي برصيد نقطة كاملة، وتنتظر الجولات المقبلة مزيدا من الإثارة والتحدي.

وأسفرت مسابقة تحت 20 سنة عن فوز أحمد فريد على ماجد علي العبدولي، وتفوق علي راشد علي بقوة على منافسه أحمد العامودي في مواجهة مميزة، وتغلب سلطان إبراهيم على أحمد الرميثي وفهد الزرعوني على سلطان مرشول.