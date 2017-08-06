العين يتصدر الجولة الأولى لكأس رئيس الدولة للجو جيتسو

العين (الاتحاد)
تصدر نادي العين منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، في نسختها الثانية التي استضافها النادي، بصالة استاد خليفة بن زايد آل نهيان، بمشاركة 184 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، وتقام من 5 جولات، بعدما أقيمت في النسخة الأولى من 3 جولات العام الماضي.
شهد المنافسات، فهد علي الشامسي، المدير التنفيذي للاتحاد، ويوسف البطران ومنصور الظاهري والعميد محمد بن دلموج الظاهري، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وخويطر سعيد الظاهري، عضو مجلس إدارة شركة العين للألعاب الأخرى.
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في منافسات الشباب، تصدر العين بـ11 ذهبية و4 فضة و2 برونزية وحصد فريق أجيال 3 ذهبيات، ثم الوحدة ذهبية و6 فضة و7 برونزيات، فالجزيرة واحدة ذهب و4 فضة و5 برونزيات، ثم عجمان فضيتين وبرونزية، والنصر فضيتين، فيما نال كل من العروبة والأهلي وبني ياس ميدالية فضية، والظفرة والشارقة ميدالية برونزية.
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وكان نادي العين قد فاز الموسم الماضي باللقب، وحل الجزيرة وصيفاً، وجاء الوحدة في المركز الثالث. وتقام البطولة للاعبين واللاعبات المواطنين بهدف تحفيز المنافسة بين الأندية، لتفريغ اللاعبين المؤهلين للمنتخبات.
ويستضيف الجزيرة الجولة الثانية من البطولة، فيما تقام الجولة الثالثة بنادي الشارقة، والرابعة بمجمع بينونة التعليمي بالظفرة، والخامسة بصالة آيبيك أرينا في أبوظبي التي ستشهد تتويج البطل.