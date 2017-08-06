العين يتصدر الجولة الأولى لكأس رئيس الدولة للجو جيتسو

العين (الاتحاد)

تصدر نادي العين منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، في نسختها الثانية التي استضافها النادي، بصالة استاد خليفة بن زايد آل نهيان، بمشاركة 184 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، وتقام من 5 جولات، بعدما أقيمت في النسخة الأولى من 3 جولات العام الماضي.

شهد المنافسات، فهد علي الشامسي، المدير التنفيذي للاتحاد، ويوسف البطران ومنصور الظاهري والعميد محمد بن دلموج الظاهري، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وخويطر سعيد الظاهري، عضو مجلس إدارة شركة العين للألعاب الأخرى.

وتصدر العين منافسات الجولة للشباب والبنات برصيد 25 ميدالية (17 ذهبية، و6 فضيات، وبرونزيتان)، وحل الجزيرة وصيفاً بـ 18 ميدالية (3 ذهبيات، و6 فضيات، و9 برونزيات)، وجاء الوحدة ثالثاً برصيد الميداليات نفسه (ذهبيتان، و9 فضيات، و7 برونزيات).

في منافسات الشباب، تصدر العين بـ11 ذهبية و4 فضة و2 برونزية وحصد فريق أجيال 3 ذهبيات، ثم الوحدة ذهبية و6 فضة و7 برونزيات، فالجزيرة واحدة ذهب و4 فضة و5 برونزيات، ثم عجمان فضيتين وبرونزية، والنصر فضيتين، فيما نال كل من العروبة والأهلي وبني ياس ميدالية فضية، والظفرة والشارقة ميدالية برونزية.

أما في منافسات البنات، تصدر العين بـ 6 ذهبيات وفضيتين، ثم الجزيرة بذهبيتين وفضيتين و4 برونزيات، ثم الوحدة بذهبية واحدة وفضيتين وبرونزيتين، كما حصلت مدرسة خولة العسكرية على ميدالية ذهبية، والظفرة على فضيتين وبرونزيتين، ثم الأهلي على فضية واحدة وبرونزيتين.

وكان نادي العين قد فاز الموسم الماضي باللقب، وحل الجزيرة وصيفاً، وجاء الوحدة في المركز الثالث. وتقام البطولة للاعبين واللاعبات المواطنين بهدف تحفيز المنافسة بين الأندية، لتفريغ اللاعبين المؤهلين للمنتخبات.

ويستضيف الجزيرة الجولة الثانية من البطولة، فيما تقام الجولة الثالثة بنادي الشارقة، والرابعة بمجمع بينونة التعليمي بالظفرة، والخامسة بصالة آيبيك أرينا في أبوظبي التي ستشهد تتويج البطل.