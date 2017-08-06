فضيتان وبرونزية لمنتخبنا في «آسيوية الرماية»

حسن رفعت (أستانا)

حصدت بعثة منتخبنا للرماية، الميدالية الفضية على صعيد الفرق المشاركة، بالبطولة الآسيوية السابعة للرماية على الأطباق «الدبل تراب» والمقامة حالياً على ميادين أستانا الأولمبية بكازاخستان، حيث حققت رصيد 407 أطباق، ومثلنا في هذه المسابقة كل من سيف الشامسي وخالد الكعبي ويحيى المهيري، وانتزع نجم منتخبنا خالد الكعبي الميدالية الفضية في رماية الدبل تراب، وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بذهبية البطولة بعد أن حقق 138 طبقاً ثم 70 طبقاً في النهائيات وبفارق طبق واحد عن الهندي انكور ميتال، صاحب ذهبية البطولة الذي حقق 71 طبقاً. ونال سيف الشامسي الميدالية البرونزية بعد أن حل في المركز الثالث برصيد 53 طبقاً.

وأهدت بعثة منتخبنا الوطني للرماية إنجازها الرائع إلى القيادة الرشيدة.

كما أهدت البعثة الإنجاز إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي.وكان الرامي يحيى المهيري قد أبلى بلاء حسناً على صعيد الفرق والفردي، إلا أن خبرته لم تسعفه في اللحظات الأخيرة من الجولة الخامسة، فحل سابعاً، ولم يتأهل للنهائيات.

وحرص الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، رئيس فريق فزاع للرماية، على تهنئة منتخبنا الوطني من خلال الاتصال الهاتفي بمدير الفريق لؤي حسن النعيم، وحمله تهانيه وتحياته إلى البعثة على هذا الإنجاز الرائع الذي حققه رماة الدبل تراب، متمنياً التوفيق لفريقي التراب والاسكيت، وأثنى على المستوى المتميز والأداء الرائع، والإصرار والعزيمة اللذين أظهرهما منتخبنا الوطني خلال هذه البطولة.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» التدريب الرسمي للبطولة اليوم، فيما تنطلق المنافسات غداً، وتستمر على مدار يومين، ويمثلنا فيها الثلاثي حمد بن مجرن الكندي وسيف الشامسي وعبد الله بوهليبة كفريق، ويلعب إلى جانب الرماة الثلاثة في الفردي كل من ظاهر العرياني ووليد العرياني.