فرناندو من سيتي إلى جلطة سراي

لندن (أ ف ب)

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، أن لاعبه البرازيلي فرناندو وقع عقداً مع جلطة سراي التركي لمدة 3 سنوات مقابل 5.25 مليون يورو.

وخاض فرناندو 100 مباراة مع مانشستر سيتي، وسجل له أربعة أهداف، منذ انضمامه إليه في 2014 من بورتو البرتغالي.

وساهم فرناندو في فوز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة في 2016، إذ خاض خمس مباريات في الطريق إلى الكأس، بما فيها المباراة النهائية ضد ليفربول على ملعب ويمبلي في لندن.

وقال لاعب الوسط البرازيلي لموقع النادي الإنجليزي على شبكة الإنترنت: «لقد كان من دواعي سروري أن ألعب مع مانشستر سيتي. النادي اعتنى بي بشكل لا يصدق طوال الفترة التي أمضيتها هنا، والتي استمتعت فيها بالتحدي المتمثل باللعب مع فريق كبير ربما في أصعب دوري في العالم».

وتابع قائلاً: «إن إحراز كأس الرابطة في 2016 كان أمراً مميزاً لن أنساه أبداً».