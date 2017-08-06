شباب الأهلي ـ دبي يخسر أمام هيلموند سبورت

وليد فاروق (دبي)

خسر فريق شباب الأهلي- دبي ثاني مبارياته التجريبية أمام فريق هيلموند سبورت، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الهولندي، بهدفين مقابل لا شيء، وذلك ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريق في معسكره الخارجي المقام حالياً بهولندا.

خاض شباب الأهلي- دبي المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من حسن حمزة، وداوود علي، ومحمد مرزوق، ووليد عباس، ومانع محمد، وحبيب الفردان، وخميس إسماعيل، ووليد حسين، وسعيد أحمد، وتوماس دي فيسنتي، ولوفانور، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الهولندي بهدفين.

وفي الشوط الثاني، دفع الروماني كوزمين وعلى مدار مجرياته براشد حسن بديلاً لوليد حسين، والحارس سيف يوسف بدلاً من حسن حمزة، وسالمين خميس بدلاً من حبيب الفردان، وحسن إبراهيم بدلاً من سعيد أحمد، وأخيراً سعد خميس بدلاً من لوفانور.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية للفريق على التوالي بعد خسارته في المباراة الأولى، أمام فريق تي إي سي بنتيجة 1-3 .

ويخوض فريق شباب الأهلي ثالث مبارياته التجريبية مساء اليوم أمام فريق سيلفولدي.