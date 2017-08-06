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كفيتوفا تسقط في ستانفورد
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تاريخ النشر: الأحد 06 أغسطس 2017

واشنطن (رويترز)

سحقت بطلة ويمبلدون الإسبانية جاربين موجوروزا بلانكو منافستها الكرواتية آنا كونيوه، لتتأهل لقبل نهائي بطولة ستانفورد للتنس، في حين خسرت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة الثانية 6-2 و6-صفر أمام الأميركية الشابة كاثرين بيليس «18 عاماً» لتودع البطولة.

وبسهولة فازت المصنفة الأولى موجوروزا بلانكو في دور الثمانية على المصنفة الخامسة كونيوه 6-1 و6-3، بعد أن كسرت إرسال كونيوه «19 عاماً» 5 مرات في مباراة استمرت ساعة واحدة تقريباً.

وقالت اللاعبة الإسبانية في مقابلة في الملعب بعد الفوز: «أعتقد أنني كنت في غاية الدقة.. آنا لاعبة قوية تماماً وهي شابة ممتازة. كنت أعرف أنه لابد لي من الحفاظ على تركيزي أمامها».

وأضافت بطلة ويمبلدون: «كان لابد لي من مجاراتها واللعب بطريقة هجومية أيضاً. وأنا سعيدة بنجاحي في مواجهتها وبأن الأمر سار على ما يرام في المجموعة الثانية».

ولم تقدم كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين الأداء المتوقع منها في مواجهة الشابة بيليس، وارتكبت الكثير من الأخطاء السهلة. وهذه هي رابع بطولة تخوضها كفيتوفا بعد غيابها الذي استمر 6 أشهر بعد إصابتها في اليد اليسرى، خلال هجوم تعرضت له في منزلها في جمهورية التشيك خلال عملية سطو مسلح في ديسمبر الماضي. ... المزيد
     
 

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