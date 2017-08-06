شهاب يودع «فردي» بطولة العالم للسنوكر

دبي (الاتحاد)

ودع محمد شهاب، نجم منتخبنا الوطني للسنوكر، منافسات فردي بطولة العالم للسنوكر 6 كرات، والمقامة حالياً منافساتها بمدينة الغردقة المصرية، ويشارك فيها نحو 120 لاعباً ولاعبة، يمثلون أكثر من 20 دولة على مستوى العالم، وتشارك الإمارات ببعثة تضم 4 لاعبين.

وجاء خروج شهاب بعد خسارته في دور الـ32 من لاعب منتخب هونج كونج لي شان اوي بنتيجة 1-4، بعدما كان قد تأهل إلى هذا الدور بجدارة وحصوله على المركز الأول، حيث لم يخسر سوى شوط واحد في ثلاث مباريات حقق الفوز فيها جميعاً، وبعد فوزه في مباراته الافتتاحية على المصري محمد درويش، عاد وحقق فوزين متتاليين على كل من الليبي محمد إسماعيل بنتيجة 4-صفر، ثم على البحريني حبيب صباح بنتيجة 4-1، ليتخطى دور الـ60 ويتصدر مجموعته قبل أن يخسر في دور الـ32.

وكان بقية لاعبي منتخبنا قد سبقوه بالخروج من منافسات الفردي من دور الـ60 في مرحلة المجموعات، حيث خسر محمد الجوكر آخر مباراتين في مجموعته أمام الهندي رافاث حبيب بنتيجة 3-4 وأمام المصري هشام شوقي بنتيجة 2 -4.

الأمر نفسه بالنسبة للاعبنا عبدالله العطار الذي ودع البطولة بخسارته أمام الأسترالي بيتر ماكلاج بنتيجة صفر-4، ومعه أيضاً عيسى السيد بخسارته من الإيرلندي رودني قوقينز بالنتيجة نفسها.

وتنطلق غداً منافسات الفرق، حيث يشارك منتخب الإمارات في مجموعتين، يضم الفريق الأول كلاً من عيسى السيد وعبدالله العطار، في حين يضم فريق الماستر كلاً من كابتن منتخب الإمارات محمد الجوكر ومحمد شهاب.