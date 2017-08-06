ماتا يتبرع للجمعيات الخيرية

لندن (د ب أ)

دعا الإسباني خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، كل لاعبي كرة القدم الكبار للسير على خطاه بمنح 1% من راتبهم للجمعيات الخيرية.

وفي عمود كتبه اللاعب بموقعه «ذا بلايرز تريبيون» على الإنترنت، قال ماتا «29 عاماً»، إنه يريد أن يرد الجميل للرياضة التي أعطته الشهرة والثروة.

وقال إنه سيتعهد بالتبرع بـ 1% من راتبه لمؤسسة «كومون جول»، وهو صندوق اجتماعي - تديره منظمة «ستريت فوتبول وورلد»، الفائزة بجائزة «إن جي أو» التي تدعم الجمعيات الخيرية لكرة القدم حول العالم.

وأكد أنها لفتة صغيرة إذا تمت مشاركتها يمكنها أن تغير العالم.

وتفيد تقارير إعلامية بأن ماتا يحصل على ما يقارب 7 ملايين جنيه استرليني «8. 7 مليون يورو» في العام.

وقال ماتا إنه يطلب من زملائه المحترفين الانضمام إليه في تشكيل «كومون جول ستارتينج XI». وأكد: «معاً يمكننا خلق حركة تقوم على القيم المشتركة التي يمكن أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من صناعة كرة القدم بأكملها». وسوف تتكون «كومون جول ستارتينج» من 11 لاعباً، وسيتبرع كل واحد منهم بـ1% من راتبه للمؤسسة الخيرية.

وأضاف: «التركيز الآن على إسهامات اللاعبين، ولكن الهدف طويل الأجل هو تحرير 1 بالمئة من عائدات صناعة كرة القدم بأكملها للجمعيات الخيرية لكرة القدم الشعبية، والتي تقوي مجتمعاتها من خلال الرياضة».