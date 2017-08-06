شيبرز تتحفز للثأر على المسار القصير

لندن (أ ف ب)

ستحصل الهولندية دافني شيبرز على فرصة واحدة للثأر من الجامايكية ايلاين طومسون، بحال مواجهتهما في نهائي سباق 100 م اليوم، في اليوم الثالث من بطولة العالم لألعاب القوى.

وتأهلت البطلة الأولمبية طومسون بسهولة إلى الدور قبل النهائي لسباق 100 متر للسيدات، بعدما فازت في مجموعتها في التصفيات.

وأبطأت العداءة الجاميكية من سرعتها قليلاً قبل خط النهاية لتنهي السباق في 11.05 ثانية فيما عبرت أبرز منافساتها إلى الدور قبل النهائي أيضاً أمام أكثر من 50 ألف متفرج.

وبدأت دافني شيبرز، التي ستشارك عكس طومسون في سباقي 100 و200 متر، حملتها نحو الثنائية باحتلال المركز الثاني في مجموعتها بزمن بلغ 11.08 ثانية خلف عداءة ساحل العاج ماري - جوزي تا لو. وحققت جينا لوكنكيمبر أفضل زمن في التصفيات وهو الأفضل في مسيرتها، وهو 10.95 ثانية لتصبح أول ألمانية تكسر حاجز 11 ثانية منذ كاترين كرابه في بطولة العالم 1991.