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غياب النجوم البارزين

«ماراثون لندن» ينتظر 200 ألف مشجع
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تاريخ النشر: الأحد 06 أغسطس 2017

لندن (د ب أ)

تنطلق اليوم منافسات الماراثون ببطولة العالم لألعاب القوى، المقامة حالياً بالعاصمة البريطانية لندن، ويترقب المنظمون الانطلاقة على أمل تسجيل حضور جماهيري كبير في ظل إقامة سباقي ماراثون الرجال والسيدات في اليوم نفسه.

فقد وقفت دوافع عملية، منها تقليص النفقات، وراء قرار إقامة سباقي ماراثون الرجال والسيدات في اليوم نفسه، لكن الجذب الجماهيري والرغبة في تقديم تجربة استثنائية، كانت أيضاً من بين العوامل التي حفزت منظمي البطولة على اتخاذ القرار.

ويتوقع أن يصطف نحو 200 ألف مشجع على طول المسار المحدد لمنافسات الماراثون، حيث سيتألف السباق من 4 لفات على مسار طوله 10 كيلومترات، يبدأ وينتهي عند جسر البرج الشهير في العاصمة البريطانية.

ويشكل ذلك اختلافاً كبيراً عما شهده ماراثون لندن الشهير في أبريل الماضي، والذي أقيم في شوارع لندن بمسار بلغ طوله الإجمالي 195. 42 كيلومتراً.

وسيمر المتسابقون على عدة معالم بارزة في لندن، وهو ما يضفي عنصر الجذب على البث التلفزيوني، كما سيحظى المشجعون المتابعون لكلا السباقين على المسار بفرصة رؤية مرور المشاركين 8 مرات. ... المزيد
     
 

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