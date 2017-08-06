ميدالية «ذهنية» !

لندن (رويترز)

فاز العداء البريطاني مو فرح بسباق عشرة الآف متر في بطولة العالم لألعاب القوى، لكنه يؤكد أن الفوز بالسباق لم يكن سهلاً على الإطلاق هذه المرة، موضحاً أن قوته الذهنية هي التي صنعت الفارق في النهاية. وأحرز فرح «34 عاماً» سادس ذهبية في بطولة العالم بعد أداء مثير في سباق عشرة الآف متر، أثار اهتمام كل جمهور استاد لندن حتى اللحظة الأخيرة.

وفي مؤتمر صحفي قصير بين جلستي علاج قال فرح، إن الفوز كلفه كثيراً هذه المرة. وأضاف العداء البريطاني: كان واحداً من أصعب السباقات التي شاركت فيها طوال حياتي. اضطررت لبذل جهد هائل في آخر 1600 متر حتى أحافظ على تقدمي، وبذلت كل جهد مستطاع للحفاظ على قوتي. وأردف فرح: وبعد ذلك وقبل اللفة الأخيرة تعثرت مرتين، وكان ذلك صعباً بالنسبة لي. لكني اعتمدت على قوتي الذهنية من أجل الصمود ونجح ذلك. وبدت على فرح مظاهر التعب، وقال إن السبب في متاعب ساقيه كان التعثر قبل نهاية السباق. وقال مازحاً: سأذهب للطبيب وسأعتني بالساقين. ويأمل فرح أن يستعيد سريعاً سابق تألقه مع استعداده للمشاركة في تصفيات سباق خمسة الآف متر يوم الأربعاء المقبل. وإذا ما نجح في التأهل لنهائي السباق الذي سيقام السبت المقبل، فسيحصل على فرصة للفوز بسباقي خمسة وعشرة الآف متر في بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي.