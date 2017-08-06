العين يواجه دونيستوف النمساوي بدلاً من هيرتا الألماني

العين (الاتحاد)
أكد مطر عبيد الصهباني مدير فريق العين، أن برنامج الإعداد في المعسكر الحالي يمضي بالصورة المطلوبة، حسب الخطة المقررة من الجهاز الفني ضمن نطاق التحضيرات للموسم الجديد، ممتدحاً مردود جميع اللاعبين الذين حرصوا خلال الفترة الماضية على تقديم كل ما لديهم على نحو يضعهم أمام أفضل درجة من الجاهزية، مؤكداً في الوقت نفسه أن أبرز عنوان للمعسكر تجسد في حرص الجميع على الخروج بالمكاسب المرجوة وتعزيز حالة الانسجام بين اللاعبين الجدد مع الفريق،وعودة عدد من المصابين الذين يمكنهم تحقيق الإضافة المهمة للفريق في المرحلة المقبلة.
وقال الصبهاني في تصريح للموقع الرسمي لنادي العين، إن المدرب الكرواتي زوران ماميتش قرر تغيير البرنامج في الأسبوع الأخير، حيث قرر تقديم موعد العودة إلى الدولة لتكون في الثامن من أغسطس الحالي بدلاً من 12 من الشهر ذاته، وذلك لاستغلال الوقت في خوض مواجهة ودية خامسة في مدينة العين قبل لقاء الهلال السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا المقرر في 21 من أغسطس الجاري في استاد هزاع بن زايد، إضافة إلى التعود على الأجواء المناخية ودرجات الحرارة في المدينة، خصوصاً للاعبين الجدد السويدي ماركوس بيرج والياباني تسوكاسا شيوتاني. كما تقرر أن يخوض العين مساء اليوم مباراة ودية مع فريق دونيستوف النمساوي بعد الاعتذار المفاجئ من فريق نادي هيرتا برلين الألماني بحجة بعد المسافة ما بين مقر إقامة الفريق الألماني وملعب المباراة «حسب الشركة المنظمة للمعسكر» في النمسا، في حين يختتم العين مبارياته الودية في الثامن من أغسطس، بمواجهة دينامو زغرب الكرواتي قبل العودة إلى الدولة في اليوم نفسه.
|
وأكمل: «استقر الرأي الفني على استمرار البرازيلي كايو لوكاس والتعاقد مع الياباني تسوكاسا شيوتاني والسويدي ماركوس بيرج، قبل أن يتخذ القرار النهائي حول استعادة قيد دوجلاس، قياساً بالمردود القوي والروح القتالية العالية التي أظهرها خلال التدريبات والرغبة القوية للاعب في العودة للقائمة الأساسية. وكان زوران قد اجتمع باللاعب البرازيلي في مناسبات عدة، أكد فيها ثقته في إمكاناته وأوضح له بأنه قادر على تحقيق الإضافة المرجوة وتعزيز قوة الفريق في الخطوط الأمامية».
|
واختتم: «ثقة المدرب في إمكانات دوجلاس تمثل تحدياً مهماً بالنسبة للاعب وتعزز من رغبته في تأكيد جدارته بالعودة مجدداً إلى قائمة الفريق، كما أنه يحظى بالدعم المطلوب من كل أعضاء بعثة الفريق في المعسكر، وأتمنى كذلك أن يجد المساندة القوية من الجماهير الوفية التي تحرص على أداء دورها الإيجابي مع اللاعبين، وتحفيزهم لتحقيق النتائج الإيجابية».