العين يواجه دونيستوف النمساوي بدلاً من هيرتا الألماني

العين (الاتحاد)

أكد مطر عبيد الصهباني مدير فريق العين، أن برنامج الإعداد في المعسكر الحالي يمضي بالصورة المطلوبة، حسب الخطة المقررة من الجهاز الفني ضمن نطاق التحضيرات للموسم الجديد، ممتدحاً مردود جميع اللاعبين الذين حرصوا خلال الفترة الماضية على تقديم كل ما لديهم على نحو يضعهم أمام أفضل درجة من الجاهزية، مؤكداً في الوقت نفسه أن أبرز عنوان للمعسكر تجسد في حرص الجميع على الخروج بالمكاسب المرجوة وتعزيز حالة الانسجام بين اللاعبين الجدد مع الفريق،وعودة عدد من المصابين الذين يمكنهم تحقيق الإضافة المهمة للفريق في المرحلة المقبلة.

وقال الصبهاني في تصريح للموقع الرسمي لنادي العين، إن المدرب الكرواتي زوران ماميتش قرر تغيير البرنامج في الأسبوع الأخير، حيث قرر تقديم موعد العودة إلى الدولة لتكون في الثامن من أغسطس الحالي بدلاً من 12 من الشهر ذاته، وذلك لاستغلال الوقت في خوض مواجهة ودية خامسة في مدينة العين قبل لقاء الهلال السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا المقرر في 21 من أغسطس الجاري في استاد هزاع بن زايد، إضافة إلى التعود على الأجواء المناخية ودرجات الحرارة في المدينة، خصوصاً للاعبين الجدد السويدي ماركوس بيرج والياباني تسوكاسا شيوتاني. كما تقرر أن يخوض العين مساء اليوم مباراة ودية مع فريق دونيستوف النمساوي بعد الاعتذار المفاجئ من فريق نادي هيرتا برلين الألماني بحجة بعد المسافة ما بين مقر إقامة الفريق الألماني وملعب المباراة «حسب الشركة المنظمة للمعسكر» في النمسا، في حين يختتم العين مبارياته الودية في الثامن من أغسطس، بمواجهة دينامو زغرب الكرواتي قبل العودة إلى الدولة في اليوم نفسه.

وعن رأيه في قيد المهاجم البرازيلي دوجلاس داينفريس، قال: «الحقيقة أن ملف أجانب الفريق اعتمد خلاله مجلس إدارة شركة كرة القدم على التقرير الفني للمدرب زوران، والذي رفعه إلى اللجنة الفنية للاحتراف وطالب خلاله بالاحتفاظ بدوجلاس رغم العروض التي تلقاها اللاعب والنادي مع نهاية الموسم المنصرم. كما تضمن التقرير عدة أسماء أبرزها الياباني شيوتاني والسويدي ماركوس بيرج، وكانت هناك مشاورات حول الأسماء المطروحة، إلى جانب مطالبة المدرب باستعادة قيد دوجلاس إلى القائمة، كونه يخدم الخطة التي يود اللعب بها في الموسم الجديد».

وأكمل: «استقر الرأي الفني على استمرار البرازيلي كايو لوكاس والتعاقد مع الياباني تسوكاسا شيوتاني والسويدي ماركوس بيرج، قبل أن يتخذ القرار النهائي حول استعادة قيد دوجلاس، قياساً بالمردود القوي والروح القتالية العالية التي أظهرها خلال التدريبات والرغبة القوية للاعب في العودة للقائمة الأساسية. وكان زوران قد اجتمع باللاعب البرازيلي في مناسبات عدة، أكد فيها ثقته في إمكاناته وأوضح له بأنه قادر على تحقيق الإضافة المرجوة وتعزيز قوة الفريق في الخطوط الأمامية».

وأوضح الصهباني، أن دوجلاس يضاعف جهوده بصورة رائعة تحت عنوان الالتزام والجدية سعياً لتقديم أفضل ما لديه. وقال: «بدورنا نعمل على منحه الثقة المطلوبة كجهاز إداري، خصوصاً بعد أن تم استبعاده من قائمة الفريق في الموسم الماضي؛ لأنه كغيره من زملائه اللاعبين الذين يضعون على عاتقهم الدفاع عن شعار هذا الكيان الرياضي الشامخ، وهو يمتلك المواصفات والإمكانات التي يبحث عنها المدرب في اللاعب المهاجم بصفوف فريقه خلال المرحلة المقبلة».

واختتم: «ثقة المدرب في إمكانات دوجلاس تمثل تحدياً مهماً بالنسبة للاعب وتعزز من رغبته في تأكيد جدارته بالعودة مجدداً إلى قائمة الفريق، كما أنه يحظى بالدعم المطلوب من كل أعضاء بعثة الفريق في المعسكر، وأتمنى كذلك أن يجد المساندة القوية من الجماهير الوفية التي تحرص على أداء دورها الإيجابي مع اللاعبين، وتحفيزهم لتحقيق النتائج الإيجابية».