«الخيماوي» يتعاقد مع العجماني وعيسى

رأس الخيمة (الاتحاد)

تعاقد نادي رأس الخيمة مع اللاعبين خميس العجماني وعبدالله عيسى، لدعم صفوفه في المرحلة المقبلة في الموسم الجديد، بعد الخطوات المهمة التي أقدم عليها النادي، بضم الدولي المصري معتز إينو والمهاجم المالي علي تيام، وذلك حسب الرؤية الفنية للمدرب المصري ضياء السيد الذي يتطلع لوضع الفريق ضمن دائرة المنافسة على بطاقتي الصعود للمحترفين.

ويستعد الخيماوي لمتابعة مرحلة الإعداد للموسم الجديد في جمهورية مصر العربية اعتباراً من 15 إلى 31 أغسطس الجاري، مع خوض مباريات ودية عدة من أجل التحضير القوي للموسم الجديد، وتحقق الانسجام المطلوب بين القدامى والجدد.

وأكد ناصر خميس، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة الفنية، أن الدعم اللافت من الشيخ صقر بن محمد القاسمي، الرئيس الأعلى للنادي والمتابعة الكبيرة من إدارة النادي، منحتهم فرصة مهمة لتعزيز طموحات الفريق في المرحلة الحالية من خلال التعاقدات الجيدة مع المدرب ضياء السيد والعناصر الأخرى من المواطنين والأجانب، موضحاً أن النادي يتطلع إلى المزيد من الخطوات التي تمنحه فرصة الدخول إلى أجواء الموسم الجديد وفق أفضل المعطيات، التي تقوده لحصد النتائج الإيجابية التي تلبي طموحات الجماهير الوفية، التي تتابع الجهود الجارية من إدارة النادي بالتقدير والاهتمام.

وأضاف: «نرجو أن تؤدي الجهود الجارية من إدارة النادي في الوصول إلى الأهداف التي نسعى لها في الموسم الجديد، وندرك في الوقت نفسه أهمية المنافسة في الدوري، ونتطلع إلى كل ما يمكن أن يمنحنا الدافع القوي للظهور المشرف، وثقتنا كبيرة في اللاعبين لحصد أفضل النتائج».