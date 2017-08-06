الوصل يواجه غرناطة ودياً اليوم

وليد فاروق (دبي)

يخوض الوصل اليوم أولى تجاربه الودية بمعسكره الخارجي في مدينة ملقا الإسبانية، حيث يواجه غرناطة، الفريق الأندلسي الشهير وأحد أعرق الأندية الإسبانية، والذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الثانية، بعد هبوطه من دوري الدرجة الأولى (الليجا) الموسم الماضي.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الوصل للتعرف إلى إمكانات وقدرات لاعبيه الجدد، خلال فترة المباريات التجريبية التي اتفق الفريق على أن خوضها في معسكره الخارجي، وقبل العودة إلى دبي يوم 15 أغسطس الجاري. ويخوض الوصل مباراته الثانية أمام لا بالونا، يوم الأربعاء القادم، وأخيرا يواجه فريق ماربيلا يوم الأحد 13 أغسطس الجاري، قبل العودة إلى دبي 15 من الشهر نفسه.

المعروف أن الوصل نجح بضم 4 لاعبين، من بينهم محترف أجنبي آسيوي، أكمل به قائمة محترفيه الأجانب، وهم الأسترالي أنتوني كاسيريس المحترف الرابع في قائمة الفريق، من ملبورن الأسترالي ومحمد سرور من الشارقة، وسالم العزيزي من العين، وأخيراً عبدالله النقبي من الظفرة أحدث الوجوه على سبيل الإعارة.

من جانبه، أكد محمد علي العامري المدير التنفيذي للوصل، أن جميع الصفقات الجديدة تلبي احتياجات الجهاز الفني، وهناك تنسيق كامل بين الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الفريق وإدارة شركة كرة القدم بالنادي، من أجل الصفقات المطلوبة لتدعيم صفوف «الإمبراطور».

كان 7 لاعبين غادروا قلعة الوصل حتى الآن وهم حسن زهران، خالد بشير، ياسر سالم، البرتغالي هيلدر باربوسا، أحمد الشامسي، عبد الله كاظم، وسعد سرور.

يذكر أن الوصل استهل المرحلة الأولى من معسكره الخارجي في مدينة ميونيخ الألمانية، والتي استمرت على مدار ما يقرب من 12 يوماً، توجه بعدها إلى مدينة ملقا الإسبانية لخوض المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد.