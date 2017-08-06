الجزيرة يتعادل مع جو اهيد الهولندي

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعادل الجزيرة مع فريق جو اهيد الهولندي بهدف لكل منهما قي المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأول بهولندا، وتأتي المباراة ضمن المباريات الودية التي يخوضها «فخر أبوظبي» خلال المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد، وهي المباراة الرابعة التي يخوضها حامل لقب دوري الخليج العربي خلال فترة الإعداد.

وجاءت المباراة قوية، خاصة أن فريق جو اهيد يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين ويلعب في الدوري الممتاز، في حين حاول الجزيرة مجاراة لاعبي الفريق المنافس، تقدم الهولنديين بهدف أحرزه المهاجم سام بعد تمريرة طولية تخطت الدفاع الجزراوي في الشوط الأول، وحاول لاعبو الجزيرة تسجيل هدف التعادل، وسنحت للفريق أكثر من كرة، حتى نجح أحمد ربيع في الحصول على ضربة جزاء بعد عرقلته داخل المنطقة، تصدى لها علي مبخوت وسددها في الشباك، معلناً عن هدف التعادل لصالح فريقه.

وشهدت المباراة مشاركة 13 لاعباً فقط من لاعبي الجزيرة، حيث بدأ الهولندي تين كات المدير الفني للفريق اللقاء بتشكيل ضم كلاً من علي خصيف في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع محمد فوزي، سالم راشد، فارس جمعه، مسلم فايز، فيما شارك في الوسط يعقوب الحوسني، محمد جمال، مبارك بوصوفه، رشيدوف، وفي الهجوم كل من أحمد ربيع، علي مبخوت.

وفي الشوط الثاني، دفع الهولندي تين كات بكل من أحمد العطاس وأحمد خليل بدلاً من المحترف الأوزبكي رشيدوف ويعقوب الحوسني.

حضر المباراة عدد كبير من جماهير فريق جوا اهيد، حيث وصل عدد الحضور في مدرجات ملعب اللقاء إلى ما يقرب من ثلاثة آلاف مشجع من الهولنديين.

ومن المتوقع أن يخوض «فخر أبوظبي» لقاءً ودياً أخيراً قبل العودة إلى العاصمة أبوظبي في الحادي عشر من الشهر الجاري، لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد الجزيرة لانطلاقة قوية للموسم حث تنتظره مباراة قوية في بطولة السوبر أمام الوحدة، ومن المقرر أن تقام المباراة في العاصمة المصرية القاهرة في الخامس عشر من الشهر المقبل، مثلما حدث في الموسم الماضي، حيث كان الجزيرة طرفاً في لقاء السوبر الماضي الذي أقيم بالقاهرة، أيضاً أمام الأهلي وانتهى بفوز الأخير بالبطولة الأولى خارج الحدود.