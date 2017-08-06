القرش الأبيض في قلب الحدث

تونسبرج (الاتحاد)

ساهم وجود النجم ثاني القمزي الملقب بـ «القرش الأبيض» مع الفريق في تونسبرج، في بث الحماس ورفع المعنويات لدى أبطال الفريق، خاصة وأن القمزي هو أحد النجوم الكبار، ويمتلك خبرة هائلة في سباقات الزوارق السريعة، بالإضافة إلى أنه حقق في السابق لقب كأس رئيس الدولة للفورمولا 2 ثلاث مرات، وقد أعطى القمزي التوجيهات والنصائح للشبان قبل انطلاق المنافسة، وساهم في أن يغطي بخبرته الكثير من زوايا المسار للمتسابقين وتوجيههم بالشكل المطلوب.

القرش الأبيض أكد أن أهم لحظة لدى المتسابق دوما هي لحظة الانطلاقة وبداية المنافسة، حيث من المهم أن تتعلق عين المتسابق بالشاشة الإلكترونية من أجل متابعة عملية تسلسل الأضواء باشتعالها ثم انطفائها مرة واحدة لكي تعطي إشارة الانطلاقة. ويقوم القمزي أيضا بدور الراديو مان الخاص لمحمد المحيربي من خلال السباق اليوم، الجدير بالذكر أن مهمة الراديو مان تقتضي بتوجيه المتسابق من على البر من أجل تحقيق أفضل المراكز، وأيضا إيصال رسائل اللجنة التحكيمية له من خلال ألوان الأعلام المختلفة .